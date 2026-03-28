Николо Скира дал инсайд о будущем Хвичи Кварацхелии после слухов о трансфере в «Арсенал»

«ПСЖ» не собирается расставаться с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Николо Скира в Х.

Ранее появлялись слухи, что 25-летний грузин может перейти в «Арсенал», однако в парижском клубе считают его одним из ключевых игроков и рассчитывают сохранить в составе.

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года, когда перешёл из «Наполи» за € 80 млн. Его контракт действует до июня 2029 года, а зарплата составляет € 9 млн в год плюс ещё € 2 млн в виде бонусов.

В текущем сезоне вингер провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф.

