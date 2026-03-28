«Стыдно перед всей Украиной». Георгий Судаков эмоционально отреагировал на проигрыш Швеции

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

— Если честно, трудно что-то сказать. Могу только подтвердить слова Виталий Миколенко. Стыдно за такую игру перед всей Украиной. Было очень много индивидуальных, командных и тактических ошибок. Конечно, тяжело, когда пропускаешь уже в начале матча. При 0:2 стало совсем сложно. У нас были полумоменты, но мы их не реализовали, а такие футболисты, как Виктор Дьёкереш, используют почти всё. Не забиваешь ты — забивают тебе. В такой игре нужно быть более сконцентрированными. Мы были мотивированы, но именно мелочи решают исход таких матчей. Играть за сборную — это привилегия. В следующем матче хотим реабилитироваться и сыграть ради нашей страны, — сказал Судаков в интервью после матча.

Следующий матч Украины будет товарищеским, команда сыграет с Албанией.

Виктор Гусев — о матче Россия — Украина и том самом голе