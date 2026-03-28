Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Стыдно перед всей Украиной». Георгий Судаков эмоционально отреагировал на проигрыш Швеции
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

— Если честно, трудно что-то сказать. Могу только подтвердить слова Виталий Миколенко. Стыдно за такую игру перед всей Украиной. Было очень много индивидуальных, командных и тактических ошибок. Конечно, тяжело, когда пропускаешь уже в начале матча. При 0:2 стало совсем сложно. У нас были полумоменты, но мы их не реализовали, а такие футболисты, как Виктор Дьёкереш, используют почти всё. Не забиваешь ты — забивают тебе. В такой игре нужно быть более сконцентрированными. Мы были мотивированы, но именно мелочи решают исход таких матчей. Играть за сборную — это привилегия. В следующем матче хотим реабилитироваться и сыграть ради нашей страны, — сказал Судаков в интервью после матча.

Следующий матч Украины будет товарищеским, команда сыграет с Албанией.

Виктор Гусев — о матче Россия — Украина и том самом голе

Усик — о вылете Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы
