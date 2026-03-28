Тони Кроос раскрыл единственную причину, из-за которой завершил карьеру

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил своё решение завершить карьеру в 34 года.

«Я ушёл из футбола, потому что не хотел дойти до момента, когда перестану хорошо себя чувствовать и начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось — оно у меня остаётся и сейчас.

Я всегда понимал, что хочу уйти достойно — так, как заслуживаю я и как заслуживает клуб. Для меня очень важна финальная картинка, то, каким меня запомнят болельщики.

Я полностью доволен своим решением — именно так всё и хотел. Я не мог заранее спланировать победу в Лиге чемпионов, потому что принял решение раньше. Но в итоге всё сложилось идеально: победы в Лиге чемпионов и Ла Лиге — лучше и не придумаешь», — сказал Кроос в интервью Marca.

Напомним, он завершил карьеру после Евро-2024.

Кроос («Реал Мадрид») исполняет кручëный дальний удар

