«Неужели наши тренеры такие тупые?» Йожеф Сабо обрушился с критикой на сборную Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо жёстко высказался после поражения от Швеции (1:3) в отборе на ЧМ-2026.

«Не ожидал такого счёта… Разочарован. Я ещё до игры говорил о несыгранности команды — это и стало ключевой проблемой. По именам всё нормально, но как команды я не увидел — играли каждый сам по себе. Неужели наши тренеры не могли разобрать соперника? У них есть топ-форвард — Виктор Дьёкереш, а его вообще не держали. Он поймал игру и забил три. Браво ему, конечно, но это провал с нашей стороны. Неужели наши тренеры такие тупые? Не понимаю… Было же очевидно, что его нужно персонально закрывать. Ошибок — просто ужас, кошмар.

Я бы посоветовал Сергею Реброву быть гибче тактически и не бояться менять игру по ходу матча. Сборную должен возглавлять опытный специалист. Почему бы не рассмотреть Мирона Маркевича? У него огромный опыт», — сказал Сабо в интервью изданию «Спорт-экспресс на Украине».

Напомним, после этого поражения Украина потеряла шансы на попадание на чемпионат мира — 2026.

