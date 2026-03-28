Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о ситуации с вратарями в команде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ситуацию с вратарями в национальной команде.

«Я не могу развеять ваши сомнения, потому что я доверяю всем четырём вратарям, которые приехали. Придёт момент, когда играть придётся либо одним, либо другим. Если речь о Симоне, он уже заслужил доверие и не нуждается в дополнительных подтверждениях. Позиции вратарей рассматриваются иначе. У нас есть ещё три исключительных голкипера. В Англии говорят, что Райя — лучший в мире, но вы не так часто спрашиваете о нём», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Следующий товарищеский матч сборная Испании сыграет 31 марта с национальной командой Египта.