Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о ситуации с вратарями в команде
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ситуацию с вратарями в национальной команде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Оярсабаль – 16' 2:0 Оярсабаль – 44' 3:0 Муньос – 72'
«Я не могу развеять ваши сомнения, потому что я доверяю всем четырём вратарям, которые приехали. Придёт момент, когда играть придётся либо одним, либо другим. Если речь о Симоне, он уже заслужил доверие и не нуждается в дополнительных подтверждениях. Позиции вратарей рассматриваются иначе. У нас есть ещё три исключительных голкипера. В Англии говорят, что Райя — лучший в мире, но вы не так часто спрашиваете о нём», — приводит слова де ла Фуэнте AS.
Следующий товарищеский матч сборная Испании сыграет 31 марта с национальной командой Египта.
