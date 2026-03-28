Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
The Athletic сообщил, кто будет тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне

The Athletic сообщил, кто будет тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

Клуб по-прежнему доверяет специалисту и намерен уже летом предоставить ему состав, способный бороться за высокие результаты. Несмотря на не самые удачные выступления в текущем сезоне, вопрос о смене тренера не рассматривается.

Руководство «Ливерпуля» выстраивает долгосрочные планы вместе со Слотом, и он будет активно участвовать в формировании команды и принятии трансферных решений.

Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В прошлом сезоне команда выиграла английскую Премьер-лигу впервые с кампании-2019/2020, а сейчас идёт на пятом месте после 31 тура.

