The Athletic сообщил, кто будет тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

Клуб по-прежнему доверяет специалисту и намерен уже летом предоставить ему состав, способный бороться за высокие результаты. Несмотря на не самые удачные выступления в текущем сезоне, вопрос о смене тренера не рассматривается.

Руководство «Ливерпуля» выстраивает долгосрочные планы вместе со Слотом, и он будет активно участвовать в формировании команды и принятии трансферных решений.

Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В прошлом сезоне команда выиграла английскую Премьер-лигу впервые с кампании-2019/2020, а сейчас идёт на пятом месте после 31 тура.

