Тренер сборной Испании назвал игрока мирового класса в своей команде. Это не Ямаль

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал футболиста мирового класса в своей команде.

«Мы особенно доверяем Оярсабалю. Я знаю его много лет, и он всегда показывал результативность и забивал голы на любой атакующей позиции. Он — топ-игрок, абсолютный мировой класс, так как может на поле всё. В будущем он может стать отличным тренером», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

28-летний нападающий и капитан «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль провёл за испанскую сборную 52 матча, в которых забил 24 мяча.

Следующий товарищеский матч сборная Испании сыграет 31 марта с национальной командой Египта.

Материалы по теме
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о ситуации с вратарями в команде
