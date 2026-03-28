Видеообзор разгромной победы сборной Испании над Сербией в товарищеском матче

Сборная Испании с разгромом обыграла в товарищеский матче национальную команду Сербии (3:0). Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания).

Забитыми мячами отметились Микель Оярсабаль (2) и Виктор Муньос.

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Испания стала победителем группы Е, набрав 16 очков. Национальная команда Сербии заняла третье место в группе К (13 очков) и завершила своё участие в турнире.