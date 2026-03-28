«Результат ожидания не оправдал». Рахимов — о матче сборной России с Никарагуа

Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Перед игрой были большие ожидания. Мы много слышали, что должны забить пять-шесть мячей и выиграть. Этот результат ожидания не оправдал. Но надо отдать должное Никарагуа — они убивались на поле. Настрой у них был запредельный. Я бы не стал делать выводы после этого матча. Мы увидели состав, который можно назвать вторым», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.