«Такое случается и с великими вратарями». Рахимов — об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа

Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал пропущенный мяч вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.