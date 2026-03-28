«Такое случается и с великими вратарями». Рахимов — об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа
Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал пропущенный мяч вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
