«Есть некое разочарование игрой». Корнеев — о матче сборных России и Никарагуа

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Провели два разных тайма. Во второй половине встречи мяч стал быстрее ходить. Если говорить о всей игре, то дали забить. Не хочу винить Сафонова — это был сложный удар. Считаю, что пенальти не было. Третий мяч — ощущение, что игрок хотел поместить свою фамилию на табло. Если бы сами забили несколько мячей… Есть некое разочарование игрой», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.