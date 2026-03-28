Игрок ЦСКА Глебов: не осуждаем и не поддерживаем отстранение Мойзеса — будем жить с этим

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался об отстранении одноклубника Мойзеса.

— Действительно ли вся команда поддержала Челестини в конфликте с Мойзесом?

— Решение было принято клубом. Осуждать или поддерживать его мы не будем. Мы находимся в клубе и будем продолжать жить с этим решением, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» об отстранении бразильского футболиста от основной команды красно-синих из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла в раздевалке сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

20 марта генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «действительно в отношении него [Мойзеса] клуб применил наказание дисциплинарного характера».