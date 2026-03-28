Видеообзор победы сборной Германии над Швейцарией в товарищеском матче с семью голами

Сборная Германии обыграла в товарищеском матче национальную команду Швейцарии со счётом 4:3. Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Дан Ндой, Брил Эмболо и Жоэль Монтейру.

В составе гостей голы записали на свой счёт Жонатан Та, Серж Гнабри и Флориан Вирц (2).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Германия заняла первое место в группе А, набрав 15 очков. Национальная команда Швейцарии стала победителем группы В. Команда заработала 14 очков.