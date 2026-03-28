Видеообзор победы сборной Германии над Швейцарией в товарищеском матче с семью голами
Сборная Германии обыграла в товарищеском матче национальную команду Швейцарии со счётом 4:3. Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17' 1:1 Та – 26' 2:1 Эмболо – 41' 2:2 Гнабри – 45+2' 2:3 Вирц – 61' 3:3 Монтейру – 79' 3:4 Вирц – 85'
В составе хозяев забитыми мячами отметились Дан Ндой, Брил Эмболо и Жоэль Монтейру.
В составе гостей голы записали на свой счёт Жонатан Та, Серж Гнабри и Флориан Вирц (2).
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.
Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Германия заняла первое место в группе А, набрав 15 очков. Национальная команда Швейцарии стала победителем группы В. Команда заработала 14 очков.
