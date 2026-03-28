Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы сборной Германии над Швейцарией в товарищеском матче с семью голами
Комментарии

Сборная Германии обыграла в товарищеском матче национальную команду Швейцарии со счётом 4:3. Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17'     1:1 Та – 26'     2:1 Эмболо – 41'     2:2 Гнабри – 45+2'     2:3 Вирц – 61'     3:3 Монтейру – 79'     3:4 Вирц – 85'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Дан Ндой, Брил Эмболо и Жоэль Монтейру.

В составе гостей голы записали на свой счёт Жонатан Та, Серж Гнабри и Флориан Вирц (2).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Германия заняла первое место в группе А, набрав 15 очков. Национальная команда Швейцарии стала победителем группы В. Команда заработала 14 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android