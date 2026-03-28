«Много ошибались, «привозили». Защитник Морозов — об игроках Никарагуа

Защитник сборной России Евгений Морозов высказался об игре Никарагуа в товарищеском матче.

«Я думаю, у нас будет большая ротация с Мали. И, конечно, ребята у нас все умные и на наших ошибках научатся. По поводу Никарагуа? Ну, ребята низом выходить старались, но тоже сами себе много тоже ошибались, «привозили», но старались, молодцы», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: