«Много ошибались, «привозили». Защитник Морозов — об игроках Никарагуа

Защитник сборной России Евгений Морозов высказался об игре Никарагуа в товарищеском матче.
«Я думаю, у нас будет большая ротация с Мали. И, конечно, ребята у нас все умные и на наших ошибках научатся. По поводу Никарагуа? Ну, ребята низом выходить старались, но тоже сами себе много тоже ошибались, «привозили», но старались, молодцы», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
- 28 марта 2026
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:51
-
04:56
-
04:45
-
04:41
-
04:25
-
04:23
-
04:01
-
03:42
-
03:29
-
03:08
-
02:59
-
02:44
-
02:38
-
02:32
-
02:11