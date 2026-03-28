Sport.es: «Реал» не планирует подписывать Родри, приоритет — покупка Витиньи и Хакими

Мадридский «Реал» не планирует подписывать полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который ранее не исключил возможности перехода в стан «сливочных». Испанский футболист не соответствует профилю игрока, которого ищет «Королевский клуб». Грядущим летом Родри исполнится 30 лет, а «горожане» не продадут его дешевле € 60 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Реале» считают, что команде больше подходит полузащитник «ПСЖ» Витинья. Однако португалец не хочет покидать парижскую команду. Кроме того, французский гранд потребовал бы за его переход не менее € 100 млн.

Также испанский гранд заинтересован в возвращении крайнего защитника Ашрафа Хакими, выступающего в составе «ПСЖ». Но, как и в случае с Витиньей, парижане не хотят продавать футболиста.

Материалы по теме Родри назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: