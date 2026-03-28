Расписание матчей 26-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Сегодня, 28 марта, матчем «Енисей» — «Уфа» откроется 26-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 26-го тура Первой лиги (время — московское):
Суббота, 28 марта:
- 11:00. «Енисей» — «Уфа»;
- 15:00. «Волга» (Ульяновск) — «Спартак» (Кострома);
- 17:30. «Нефтехимик» — «Шинник»;
- 18:00. «Факел» — «КАМАЗ».
Воскресенье, 29 марта:
- 15:00. «Чайка» — «Челябинск»;
- 16:30. «Черноморец» — «Ротор»;
- 17:00. «Арсенал» (Тула) — «Сокол»;
- 19:00. «Родина» – «Урал».
Понедельник, 30 марта:
- 19:30. «Торпедо Москва» — «СКА-Хабаровск».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Родина» (46). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45).
