Расписание матчей 26-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 28 марта, матчем «Енисей» — «Уфа» откроется 26-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 26-го тура Первой лиги (время — московское):

Суббота, 28 марта:

  • 11:00. «Енисей» — «Уфа»;
  • 15:00. «Волга» (Ульяновск) — «Спартак» (Кострома);
  • 17:30. «Нефтехимик» — «Шинник»;
  • 18:00. «Факел» — «КАМАЗ».

Воскресенье, 29 марта:

  • 15:00. «Чайка» — «Челябинск»;
  • 16:30. «Черноморец» — «Ротор»;
  • 17:00. «Арсенал» (Тула) — «Сокол»;
  • 19:00. «Родина» – «Урал».

Понедельник, 30 марта:

  • 19:30. «Торпедо Москва» — «СКА-Хабаровск».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Родина» (46). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45).

