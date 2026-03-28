«Зенит» — «Кайрат»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и алма-атинский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в сентябре 2024 года. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:3.

После 22 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.

