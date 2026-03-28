В «Барселоне» возмущены травмой Рафиньи, Флик разгневан — Sport.es

Руководство «Барселоны» было возмущено, когда узнало о травме крайнего нападающего Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии. Боссы сине-гранатовых не видят целесообразности рисковать здоровьем игроков за два месяца до завершения клубного сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик разгневан новостью о травме бразильского вингера.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.

