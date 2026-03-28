«Факел» — «КАМАЗ»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Первой лиги начнётся в 18:00

Сегодня, 28 марта, состоится матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся воронежский «Факел» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Михаил Плиско (Ленинградская область). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе воронежцев 52 очка в 24 встречах. Отрыв от ближайшего преследователя, «Родины», при игре в запасе составляет шесть очков. «КАМАЗ» с 37 очками в 25 играх располагается на пятой строчке в одном очке от переходных матчей.