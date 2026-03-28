«Я очень счастлив». Полузащитник «Балтики» Максим Петров — о дебюте в сборной России

Полузащитник «Балтики» и сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от своего дебюта в национальной команде. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, завершившимся со счётом 3:1. Петров вышел на замену на 67-й минуте, когда сборная играла в большинстве.

«Очень счастлив, это невероятные впечатления. Стадион, атмосфера, под гербом своей страны. Я очень счастлив», — сказал Петров в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.