«Я очень счастлив». Полузащитник «Балтики» Максим Петров — о дебюте в сборной России
Поделиться
Полузащитник «Балтики» и сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от своего дебюта в национальной команде. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, завершившимся со счётом 3:1. Петров вышел на замену на 67-й минуте, когда сборная играла в большинстве.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Очень счастлив, это невероятные впечатления. Стадион, атмосфера, под гербом своей страны. Я очень счастлив», — сказал Петров в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2026
-
10:46
-
10:40
-
10:34
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:35
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:51
-
04:56