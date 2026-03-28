Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сын Криштиану Роналду тренируется с «Реалом» U16, Джорджина наблюдает с трибуны — Эстебан

Криштиану Роналду-младший, сын футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, который выступает за юниорскую команду «Аль-Насра», провёл несколько тренировок с командой мадридского «Реала» до 16 лет. Подробностями поделился журналист Альваро Эстебан в соцсети X.

По информации источника, футболист юношеской сборной Португалии провёл уже несколько тренировок в Вальдебебасе, на которых выглядит энергичным и хорошо владеет мячом. Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес наблюдает за тренировками Криштиану-младшего с трибуны.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул расположение «Аль-Насра» и отправился в Мадрид из-за травмы. Криштиану-младший до перехода в саудовский клуб выступал за молодёжные команды «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

