«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы платить Тчуамени € 12 млн в год — DC

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени. Английские клубы готовы платить французскому футболисту € 12 млн в год. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» не рассматривают вариант с продажей 26-летнего игрока. Сам Тчуамени также не хочет покидать испанский гранд. Подчёркивается, что «Реал» планирует продлить контракт с французом.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

