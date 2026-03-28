Деклан Райс признан самым ценным игроком «Арсенала» по версии ESPN

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс стал самым ценным игроком клуба в текущем сезоне, согласно данным ESPN.

Райс занимает высокие позиции по большинству статистических показателей, что подтверждает его значительное влияние на игру команды. В этом сезоне он отдал наибольшее количество голевых передач — девять, создал 21 голевой момент, отобрал 187 мячей и преодолел второе по величине расстояние в лиге — 316,99 км среди игроков «Арсенала».

ESPN составил список самых ценных футболистов топ-клубов АПЛ, учитывая как индивидуальные способности игроков, так и их роль в тактике команд. В исследовании рассматривались только те футболисты, которые провели не менее 900 минут в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

В исследовании использовались данные аналитических порталов Opta и Gradient Sports.