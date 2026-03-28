«Все мы люди, все могут ошибаться». Литвинов — о пропущенном голе от Никарагуа

Футболист сборной России Руслан Литвинов высказался об игре голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1) и объяснил пропущенный гол. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Пропущенный гол — не ошибка какого-то конкретного футболиста. Это начинается с самого начала, что мяч на чужой штрафной, мы теряем, потом позиционная или контратака, один не добежал, второй не перекрыл. И просто хороший удар, учитывая аэродинамику мяча. Я просто развернулся, увидел, как мяч летит.

Я понимал, что чисто физически Моте было сложно среагировать. Понятное дело, все скажут: «Да он там играет в ПСЖ». Нет, все люди, все могут ошибаться. Но для меня это общая ошибка, и там точно в никого пальцем тыкать не буду.

Насчёт игры Матвея? Приятные ощущения, что сзади тебя человек, который играет против топ-клубов, выступает в Лиге чемпионов. Ты понимаешь, что опыта у него точно много», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.