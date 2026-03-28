Защитник сборной России Морозов прокомментировал победу в матче с Никарагуа

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).
«Подходить к воротам и создавать много моментов — немного разное. Я бы не сказал, что у соперника было много моментов. Это больше не они удивили, а что мы сами ошибались и не было какой-то цельной структуры, из-за этого возникали эти подходы, не моменты. Первый тайм был неудовлетворительный, но, опять же, сами себе придумали эти проблемы.
Тяжело говорить, с чем это связано. Мы вышли, должны играть, все отговорки в сторону», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
