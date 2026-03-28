Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» проведёт товарищеский матч с «Химиком» в паузу на игры сборных

Комментарии

Нижегородский «Пари НН» объявил о проведении товарищеского матча с «Химиком» в международную паузу на игры национальных команд. Как сообщает пресс-служба клуба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале, встреча состоится в воскресенье, 29 марта. Время начала матча — 11:00 мск.

Сообщается, что контрольная игра пройдёт в закрытом режиме и не будет транслироваться. В первом после международной паузы матче нижегородцы примут «Ростов» на стадионе «Совкомбанк Арена». Встреча запланирована на воскресенье, 5 апреля.

В четырёх матчах весенней части сезона «Пари НН» одержал две победы и потерпел два поражения. Команда занимает 14-е место в РПЛ с 20 очками в 22 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android