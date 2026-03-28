«Пари НН» проведёт товарищеский матч с «Химиком» в паузу на игры сборных

Нижегородский «Пари НН» объявил о проведении товарищеского матча с «Химиком» в международную паузу на игры национальных команд. Как сообщает пресс-служба клуба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале, встреча состоится в воскресенье, 29 марта. Время начала матча — 11:00 мск.

Сообщается, что контрольная игра пройдёт в закрытом режиме и не будет транслироваться. В первом после международной паузы матче нижегородцы примут «Ростов» на стадионе «Совкомбанк Арена». Встреча запланирована на воскресенье, 5 апреля.

В четырёх матчах весенней части сезона «Пари НН» одержал две победы и потерпел два поражения. Команда занимает 14-е место в РПЛ с 20 очками в 22 матчах.