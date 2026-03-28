«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Ромы» ценой в € 45 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» следят за центральным защитником «Ромы» Эваном Обите Н'Дика. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, итальянский клуб готов рассмотреть предложения о покупке 26-летнего футболиста, превышающие € 40-45 млн. Интерес к Н'Дика также проявляют «Бавария» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Н'Дика принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

