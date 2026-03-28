Александр Мостовой: сборная России ничем не переигрывала Никарагуа

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе подопечных Валерия Карпина над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Когда команды были в равных составах, первый тайм от сборной России был очень слабым. Мы ничем не переигрывали Никарагуа. Первый гол забили, пока соперник смотрел на красивый стадион. Подумал, что сейчас начнётся. Но они ничем не уступали! Благодаря тому, что судья не знает правил, мы ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев. Ну а во втором тайме сразу удаление — дальше смотреть было неинтересно. Какая разница, сколько забьём? Но смогли только один», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.