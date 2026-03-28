Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: сборная России ничем не переигрывала Никарагуа

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе подопечных Валерия Карпина над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Когда команды были в равных составах, первый тайм от сборной России был очень слабым. Мы ничем не переигрывали Никарагуа. Первый гол забили, пока соперник смотрел на красивый стадион. Подумал, что сейчас начнётся. Но они ничем не уступали! Благодаря тому, что судья не знает правил, мы ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев. Ну а во втором тайме сразу удаление — дальше смотреть было неинтересно. Какая разница, сколько забьём? Но смогли только один», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.

Материалы по теме
«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа
«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android