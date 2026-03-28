«Возможно, была лёгкая недооценка». Тюкавин — о матче сборной России с Никарагуа

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Форвард был признан игроком встречи. На 47-й минуте защитник соперника Кристиан Рейес получил красную карточку.

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют. Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была лёгкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Тюкавин вышел на поле с первых минут встречи. На 45+3-й минуте при счёте 1:1 нападающий забил гол с пенальти, ставший победным. Тюкавин был заменён на 67-й минуте.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: