«Возможно, была лёгкая недооценка». Тюкавин — о матче сборной России с Никарагуа

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Форвард был признан игроком встречи. На 47-й минуте защитник соперника Кристиан Рейес получил красную карточку.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют. Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была лёгкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Тюкавин вышел на поле с первых минут встречи. На 45+3-й минуте при счёте 1:1 нападающий забил гол с пенальти, ставший победным. Тюкавин был заменён на 67-й минуте.

Материалы по теме
Видео
Тюкавин — игрок матча сборной России с Никарагуа. Форвард «Динамо» забил победный гол

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

