Родри прокомментировал свои слова о готовности перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свои слова, что выступление за мадридский «Атлетико» не помешает ему потенциально перейти в «Реал». Также футболист сказал, что в будущем хотел бы вернуться в Ла Лигу.

«Ну, я привык к подобному. Если из 50-минутного интервью вырежут всё, что захотят, то мне не о чем говорить. Я человек, который говорит как есть. Интервью доступно в полном объёме, а не только отдельными фрагментами, если кто-то захочет...» — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: