Рональд Араухо прокомментировал травму Рафиньи

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал травму своего одноклубника, бразильского полузащитника Рафиньи. Игрок получил травму в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции.

«Я очень расстроен из-за того, что Рафинья получил травму. Все знают, насколько он важен для нас. Это потеря для сборной и прежде всего для клуба. Но мы профессионалы, и мы должны выступать за клуб и сборную», — приводит слова Араухо инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Ранее стало известно, что Рафинья получил травму подколенного сухожилия правого бедра в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции. Это подтвердили медицинские обследования, проведённые Бразильской футбольной конфедерацией (CBF), после дискомфорта, который он испытывал во время матча.

Полузащитник вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель.