«Покажите мне, кого не критикуют». Экс-гендиректор «Пари НН» — о работе Шпилевского

Бывший гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил выступление нижегородской команды в Мир РПЛ, а также высказался о работе её главного тренера Алексея Шпилевского.

– Весной «Пари НН» одержал две победы и поднялся на 14-е место. У вас стало больше веры, что он спасётся от вылета?

– Вера никуда не исчезла. Её не может стать больше или меньше. Она либо есть, либо её нет. В моём случае она есть. Я верю и в команду, и в харизму тренера, и в функционеров, которые сейчас продолжают развивать футбол в Нижнем Новгороде. Хоть футбол – это игра, но многие относятся к ней серьёзно. Там достаточно большие деньги. Я считаю, что команда из Нижнего Новгорода достойна, чтобы быть в РПЛ.

– Вы сказали про харизму Шпилевского, но его много критикуют. У вас нет сомнений, что, возможно, ошиблись с выбором главного тренера?

– Покажите мне, кого не критикуют. Как только человек начинает обрастать каким-то исторически сложившимся опытом и начинает быть максимально открытым, публичным, пытается объяснить, с чем связаны неудачи, конечно же, диванные аналитики с ним начинают спорить. Те, кто пытается размышлять исключительно в каком-то своём ограниченном пространстве.

Тут вопрос в том, есть прогресс у команды или нет. Она вышла с зимних сборов, прибавив не только в плане покупки новых игроков, те, кто был в команде, тоже преобразились. Кто-то лучше понял свою будущую роль, кто-то ещё пытается вырасти до тех требований, которые устанавливает Шпилевский. Прогресс есть. Как и предыдущие тренеры, которые были в Нижнем Новгороде, Алексей делает максимум от него зависящее.

– Есть ощущение, что в Нижнем Новгороде всё-таки больше популярен хоккей и вылет «Пари НН» из РПЛ не будет сильно болезненным. Это так?

– Думаю, что эти объяснения – лукавые. То, что хоккей любят больше. Посмотрите, сколько людей каждый раз приходит на футбольные матчи на стадион в Нижнем Новгороде. Понятно, что в абсолютном выражении болельщиков, интересующихся футболом, гораздо больше. Стадион, который Нижний Новгород унаследовал после чемпионата мира, не должен пустовать, не должен гулять ветер по трибунам. Там должны быть соревнования самого высокого уровня. Нижний Новгород достоин, чтобы быть в РПЛ, — сказал Мелик-Гусейнов для TIU.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. После 22 туров РПЛ команда набрала 20 очков и занимает 14-е место.

Самые титулованные футбольные клубы России: