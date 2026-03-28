Игрок «Балтики» Петров поделился эмоциями от дебюта за сборную России

Полузащитник «Балтики» и сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от своего дебюта в национальной команде. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, завершившимся со счётом 3:1. Петров вышел на замену на 67-й минуте, когда сборная играла в большинстве.

«Впечатления от дебюта, конечно, невероятные. Каждому желаю испытать это. Плюс атмосфера, стадион, герб на груди. Поэтому только счастливые и яркие впечатления оставил матч. Конечно, где-то в глубине переживания есть. Это нормально, потому что ты выходишь за сборную своей страны, переживаешь, но это быстро ушло. Когда ты в игре, уже на это не обращаешь внимания. По поводу Сафонова и Головина? Конечно, это игроки топового уровня. Как они могут быть не лидерами?» — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.