Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Петров поделился эмоциями от дебюта за сборную России
Комментарии

Полузащитник «Балтики» и сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от своего дебюта в национальной команде. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, завершившимся со счётом 3:1. Петров вышел на замену на 67-й минуте, когда сборная играла в большинстве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Впечатления от дебюта, конечно, невероятные. Каждому желаю испытать это. Плюс атмосфера, стадион, герб на груди. Поэтому только счастливые и яркие впечатления оставил матч. Конечно, где-то в глубине переживания есть. Это нормально, потому что ты выходишь за сборную своей страны, переживаешь, но это быстро ушло. Когда ты в игре, уже на это не обращаешь внимания. По поводу Сафонова и Головина? Конечно, это игроки топового уровня. Как они могут быть не лидерами?» — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android