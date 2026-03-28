Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков заявил, что его не впечатлил матч сборной России с Никарагуа
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Никарагуа, в котором она победила со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Замечательно, что выиграли. Я ожидал большего, не впечатлён матчем. Это касается и забитых голов, и игры. Понятно, что можно играть спокойненько, но хочется, чтобы сборная в таких матчах больше блистала и выкладывалась. На стадионе была большая армия болельщиков, соперник играл в меньшинстве, могли забить побольше, сделать праздник для людей, которые приехали из других городов. Но главное — победа», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Материалы по теме
«Возможно, была лёгкая недооценка». Тюкавин — о матче сборной России с Никарагуа

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android