Глушаков заявил, что его не впечатлил матч сборной России с Никарагуа

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Никарагуа, в котором она победила со счётом 3:1.
«Замечательно, что выиграли. Я ожидал большего, не впечатлён матчем. Это касается и забитых голов, и игры. Понятно, что можно играть спокойненько, но хочется, чтобы сборная в таких матчах больше блистала и выкладывалась. На стадионе была большая армия болельщиков, соперник играл в меньшинстве, могли забить побольше, сделать праздник для людей, которые приехали из других городов. Но главное — победа», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.
