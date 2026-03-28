Игорь Колыванов: сборной России нужны матчи, где важен результат

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Впечатления от матча двоякие. Понятно, что товарищеская игра. Многие футболисты привыкли к этому, но нужны стимулы. Играть товарищеские встречи — хорошо, но без отборочных непросто. Матч с Никарагуа был неплохим. Первый раз играли таким составом, появились новые лица. Начали неплохо. Хорошо двигались, с самоотдачей. Во втором тайме было удаление у соперника. Играть стало легче. Но всё приедается. Нужны матчи, где важен результат. Тогда по-другому будут играть. Понятно, что собираться сборной России надо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.