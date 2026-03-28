Ромелу Лукаку может быть исключён из состава «Наполи» — Sky Sport Italia

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может быть исключён из состава неаполитанской команды в связи с его решениями в последние дни. Форвард сборной Бельгии покинул расположение национальной команды и не будет участвовать в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он принял решение сосредоточиться на улучшении физической формы, сообщает Sky Sport Italia.

Лукаку тренируется в Бельгии с личным тренером, что не было согласовано с клубом. По информации источника, позиция «Наполи» заключается в том, что игрок должен вернуться в команду до 31 марта. В противном случае он будет исключён из состава. Клуб также намерен оштрафовать футболиста за это решение.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Нападающий пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (2:1). В этой встрече он серьёзно повредил прямую мышцу левого бедра.