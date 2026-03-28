Глушаков высказался о пропущенном голе Сафонова из-за пределов штрафной в игре с Никарагуа

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о пропущенном голе вратаря национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Гол был забит из-за пределов штрафной.

«Да, можно говорить, что Сафонов пропустил. Он сам всё прекрасно понимает. Есть тренер вратарей в сборной, Кафанов ему подскажет. Но, мне кажется, в этом моменте сыграл и фактор мяча. По себе знаю, что Jogel летят по-другому. Я сам бил по этому мячу, если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч вильнул, а он не увидел. Но настораживает, что это вторая ошибка Матвея за последнее время после ударов издалека», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

