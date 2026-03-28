Фабрицио Романо раскрыл, кто может стать первым новичком «Реала» в летнее трансферное окно

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо назвал первого потенциального новичка мадридского «Реала» в летнее трансферное окно и озвучил детали будущей сделки. По данным журналиста, первым приобретением «сливочных» станет полузащитник «Комо» Нико Пас.

«Реал» полностью контролирует будущее Нико Паса и рассчитывает на него как на часть своего долгосрочного проекта. Ожидается, что он станет первым приобретением этим летом», — написал Романо в соцсети X.

По данным источника, у «Реала» есть опция выкупа собственного воспитанника, который перебрался в Италию в 2024 году. Летом текущего года отступные составят € 9 млн, летом следующего года — € 10 млн. Кроме того, в договоре прописан пункт, согласно которому мадридцы могут получить 50% от суммы будущей продажи игрока.