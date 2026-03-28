В «Баварии» заявили, что не собираются продавать Олисе даже за € 200 млн

В «Баварии» заявили, что не собираются продавать Олисе даже за € 200 млн
Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес высказался о возможной продаже вингера Майкла Олисе в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«Мы играем в эту игру ради наших болельщиков. У нас 430 тыс. членов клуба, у нас много миллионов болельщиков по всему миру, и им будет мало пользы, если у нас появится на счету на € 200 млн больше, но мы будем хуже играть из-за этого каждые выходные», — приводит слова Хёнеса Goal.com.

По данным СМИ, в подписании вингера сборной Франции в ближайшее трансферное окно заинтересован «Ливерпуль». Сообщалось, что английский клуб видит в Олисе замену египтянину Мохамеду Салаху, который объявил о своём уходе в конце сезона.

Материалы по теме
«Бавария» в пяти мячах от того, чтобы побить рекорд 50-летней давности
Истории
«Бавария» в пяти мячах от того, чтобы побить рекорд 50-летней давности
