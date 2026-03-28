«МЮ» по-прежнему интересен Балеба, «Брайтон» снизил цену со € 115 млн — The Sun

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Брайтона» Карлосу Балеба. «Красные дьяволы» рассматривали вариант с покупкой 22-летнего футболиста минувшим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, летом «чайки» требовали £ 100 млн за трансфер камерунского полузащитника. Однако в нынешнем сезоне «Брайтон» снизил цену на Балеба ввиду его нестабильной игры. Подчёркивается, что на текущий момент «чайки» более лояльно относятся к продаже футболиста и выбрали кандидата ему на замену.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

