Тренер «Родины» Диас: моя жена говорила, что я сумасшедший, но она тоже влюбилась в Россию

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал о своих первых шагах в России и отношении к переезду со стороны своей супруги. Испанский специалист возглавил команду Pari Первой лиги в сентябре прошлого года. Ранее он занимал различные должности в структуре испанской «Севильи».

«Говорят, я был смелым, приехав в Россию… но настоящая смелость заключалась в том, что я покинул свой дом, «Севилью», где прожил столько лет, даже не имея на примете другую команду. Моя жена говорила, что я сумасшедший, но она тоже влюбилась в Россию. Если мы будем продолжать в том же духе, то как минимум попадём в плей-офф за выход в Премьер-Лигу, потому что пятое место отстаёт от нас всего на девять очков.

В день подписания контракта мы находились в зоне вылета. С тех пор мы проиграли всего одну игру.

Конечно, [языковой барьер] самая сложная часть, но я усердно работаю и уже произношу некоторые русские слова. У нас есть перуанский и парагвайский игроки. Я хорошо с ними лажу. У меня были некоторые сомнения по поводу языка, но с первого дня мы хорошо поладили с игроками.

У нас пока небольшой фан-клуб, потому что клуб был основан в 2015 году. Но люди действительно начинают посещать «Арену Химки», где мы играем. На последнем матче с «Торпедо» было пять-шесть тысяч человек. Я был в восторге от победы над «Торпедо» на днях; я рассматривал это как небольшую месть, потому что помнил, как эта российская команда выбила «Севилью» из Кубка УЕФА», — приводит слова Диаса издание AS.

После 25 туров Первой лиги «Родина» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. На первой строчке находится воронежский «Факел», у команды 52 очка.