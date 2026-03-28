Легенда сборной Бразилии Ромарио сделал выбор между Винисиусом и Ямалем

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио сделал выбор между вингерами Винисиусом Жуниором и Ламином Ямалем в пользу футболиста каталонского клуба.

«Винисиус или Ямаль? Я бы выбрал Ламина. Мне очень нравится Ямаль, он один из самых талантливых игроков в мире среди нового поколения. Уверен, что у него будет исключительная карьера», — приводит слова Ромарио Daily Post Nigeria.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В текущем сезоне в активе 18-летнего форварда 40 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах. В них Ямаль отметился 21 голом и 16 результативными передачами.