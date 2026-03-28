Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Салах не получит € 23 млн из-за решения покинуть «Ливерпуль» летом — The Sun

Салах не получит € 23 млн из-за решения покинуть «Ливерпуль» летом — The Sun
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не получит бонус в размере £ 20 млн (€ 23 млн) в связи с решением покинуть клуб до окончания срока контракта в 2027 году. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, пункт о выплате египетскому футболисту € 23 млн в случае игры за мерсисайдцев до конца сезона-2026/2027 был включён при продлении контракта, которое состоялось в апреле 2025 года. Подчёркивается, что в общей сложности «Ливерпуль» сэкономит £ 40,8 млн (€ 46,9 млн) из-за ухода Салаха летом.

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона во вторник, 24 марта. Египетский нападающий играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период 33-летний вингер принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Романо отреагировал на слухи об интересе «Интер Майами» в подписании Салаха

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
