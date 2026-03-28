Бышовец — о Никарагуа: такие матчи малоинформативные, но у России есть желание играть

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Впечатления от игры с Никарагуа положительные. Это связано с отношением к сборной России — что она есть, есть практика и возможность просмотреть кандидатов. Хотя матчи с такими командами малоинформативные в плане качества игроков и уровня, на котором приходится играть. Но отношение наших игроков вселяет уверенность, что это правильно. У них есть желание играть, надеть футболку сборной России.

Внутри команды есть аура ответственности перед собой — выйти и показать, на что ты способен. Не беру во внимание старожилов команд. Появление новых игроков даёт возможность посмотреть на их отношение, совместимость с другими футболистами», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.