УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на € 40 тыс. за баннер с портретом святого Симеона — MD

УЕФА наложил штраф на «Црвену Звезду» в размере € 95,5 тыс. Команда была наказана за инциденты, произошедшие в ответном стыковом матче Лиги Европы с французским «Лиллем», сообщает Mundo Deportivo.

Штраф был вызван бросанием предметов, зажиганием файеров и демонстрацией неприемлемых сообщений. Из общей суммы € 95,5 тыс., € 40 тыс. были назначены за «передачу сообщения, неуместного для спортивного мероприятия», а также за дискредитацию футбола и УЕФА. Во время матча сербские болельщики вывесили портрет святого Симеона, основателя сербского государства XII века, который отрёкся от престола ради монашеской жизни. На баннере была надпись: «Пусть наша вера приведёт вас к победе».

Кроме того, «Црвена Звезда» получила дополнительный штраф в размере € 17 тыс. за поджигание файеров и € 10,5 тыс. за бросание предметов. Также было наложено наказание в размере € 28 тыс. за блокирование проходов к трибунам.