«Барселона» попросила сборную не задействовать Ямаля после травмы Рафиньи — The Touchline

«Барселона» обратилась к сборной Испании с просьбой не выпускать нападающего Ламина Ямаля на товарищеский матч с Египтом (31 марта) или задействовать его не больше тайма. Сине-гранатовые попросили «Фурия Роха» об этом после травмы вингера Рафиньи, полученной в расположении бразильской национальной команды. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, тренерский штаб «блауграны» расстроен из-за потери Рафиньи и не хочет лишаться ещё одного важного футболиста.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.

