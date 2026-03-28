«Барселона» попросила сборную не задействовать Ямаля после травмы Рафиньи — The Touchline

«Барселона» попросила сборную не задействовать Ямаля после травмы Рафиньи — The Touchline
«Барселона» обратилась к сборной Испании с просьбой не выпускать нападающего Ламина Ямаля на товарищеский матч с Египтом (31 марта) или задействовать его не больше тайма. Сине-гранатовые попросили «Фурия Роха» об этом после травмы вингера Рафиньи, полученной в расположении бразильской национальной команды. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Египет
По информации источника, тренерский штаб «блауграны» расстроен из-за потери Рафиньи и не хочет лишаться ещё одного важного футболиста.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.

Материалы по теме
В «Барселоне» возмущены травмой Рафиньи, Флик разгневан — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

