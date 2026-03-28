Игрок ЦСКА Глебов: ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах команды весной. После рестарта сезона у армейцев три поражения в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги и вылет от «Краснодара» (3:1, 0:4) в Фонбет Кубке России.

«Ожидания болельщиков были немного завышенными. Любой футболист в нашей команде понимал, что входить в весну нужно только с чемпионскими амбициями. Но это футбол, так бывает. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» — никто не выигрывал 50 матчей подряд. У всех бывают взлёты и спады. Сейчас мы пройдём путь с самых низов, и он один — только наверх. Посмотрим, что будет дальше.

Мы все внутри думали только о том, что будем выигрывать, выигрывать и выигрывать. Каждую игру. Мы тоже понимали, что сделаны точечные трансферы под усиления, лишних людей в команде нет. Были мысли: «Ещё немножко — и мы будем наверху». То, что произошло, опустило нас с небес за землю. Все немного в шоке. К тому же у нас очень молодая команда — для некоторых несколько поражений подряд происходят впервые. Но есть и опытные футболисты, бывавшие в подобных ситуациях. Они направят нас на правильный путь, чтобы мы вылезли оттуда», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

