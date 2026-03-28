«Енисей» с минимальным счётом обыграл «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между красноярским «Енисеем» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Енисея» Никита Шершов на 27-й минуте.

В минувшем туре команда из Красноярска одержала победу над «Уралом» (4:2), а уфимский клуб обыграл ульяновскую «Волгу» (2:1).

После 26 матчей «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 34 очка. «Уфа» с 26 очками располагается на 16-й строчке.