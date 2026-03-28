Сафонов обменялся футболками с резервным вратарём Никарагуа после матча

Вратарь сборной России Матвей Сафонов обменялся футболками с резервным голкипером национальной команды Никарагуа Дэррилом Паркером после товарищеского матча, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу (3:1). Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

После финального свистка третий вратарь команды гостей обменялся игровой майкой с голкипером «ПСЖ». Видео с обменом было опубликовано пресс-службой сборной России по футболу в телеграм-канале.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.