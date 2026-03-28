Глава Ла Лиги: Месси критиковали, но он выиграл ЧМ. Возможно, так будет и с Винисиусом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил, что он думает о критике в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Что касается критики в адрес Винисиуса Жуниора, я могу сказать всем бразильцам, что Месси тоже сталкивался с критикой. Но в итоге он принёс Аргентине Кубок мира. Так что наберитесь терпения, Винисиус тоже может принести вам Кубок мира (улыбается)», — приводит слова Тебаса Madrid Universal на странице в социальной сети X.

Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 2022 году.

На мировом первенстве 2026 года сборная Бразилии сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

